اتهام خادمة بسحر كفيلها

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، قضية خادمة متهمة بممارسة السحر والشعوذة، ووضع السحر في شاي كفيلها، حيث أنكرت المتهمة خلال جلسة الاستئناف التهمة المنسوبة إليها، وطلبت من هيئة المحكمة استخدام الرحمة والرأفة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام رب أسرة (خليجي)، بالاتصال بالشرطة، عقب اكتشافه أن الخادمة الموجودة في المنزل، وضعت له مادة كريهة الرائحة والطعم، تمت صناعتها بأوراق تحتوي على كتابات ورموز غريبة في كوب الشاي، متهماً الخادمة التي تعمل لديه في منزل الأسرة، بممارسة أعمال السحر والشعوذة على العائلة.

وبحضور الشرطة وتفتيش غرفة المتهمة وأغراضها، تم العثور على طلاسم وتميمات سحرية ومجموعة من المواد التي تستخدم في أعمال السحر والشعوذة، وتم إلقاء القبض عليها، وأحالتها النيابة العامة إلى المحكمة.

ودانت محكمة أول درجة المتهمة، وصدر ضدها حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، مع تغريمها مبلغ 5000 درهم، وإبعادها عن الدولة، حيث أنكرت الخادمة التهمة المنسوبة إليها، مشيرة إلى أنها تستعمل المضبوطات في أشياء خاصة.