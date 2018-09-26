اتهام امرأة بخطف رجل وإجباره على السير 6 ساعات إلى مركز الشرطة

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي امرأة إلى محكمة الجنايات، بتهمة خطف رجل، بالتعاون مع متهمَين آخرين، وتعذيبه بدنياً، وضربه وإجباره على السير ست ساعات إلى مركز الشرطة لتسليمه، نتيجة خلافات مالية بينهم، وسجل المتهم الثاني بهاتفه واقعة ضرب المجني عليه وسحبه من قميصه.

واعترف المتهم الأول، (30 عاماً)، بأنه شاهد المجني عليه مصادفة في محطة الغبيبة، وتحدث معه عن خلاف مالي بينهما، فاختلق المجني عليه الأعذار، وترك المكان، فلحقه حتى وصل إلى منطقة المزهر، وتلقى اتصالاً من المتهمة، (49 عاماً)، التي طلبت منه الإمساك به، لكنه اكتفى بالسير وراءه، ثم لحقته المرأة برفقة المتهم الثاني (25 عاماً)، وأمسكت بالمجني عليه، وصفعته على وجهه، وطلبت من المتهمَين الآخرين محاصرته، لكي يقوموا بتسليمه إلى مركز شرطة الرفاعة مشياً على الأقدام، وحاول المجني عليه الهرب أكثر من مرة، لكن أمسكته المتهمة من مقدمة قميصه، وسحبته إلى مركز الشرطة، عبر ممرات جانبية، واعتدوا عليه ضرباً في أماكن مختلفة من جسده، وكانت المرأة تجرّه فيما يصوّره المتهم الثاني بهاتفه، وتحركوا في الساعة السابعة مساء، ووصلوا المركز في الساعة الواحدة صباحاً.

واعترف المتهم الثاني بأن المرأة اتصلت به، وطلبت منه الحضور إلى حديقة الممزر، وهناك أمسكوا بالمجني عليه، وحدثت مشادة كلامية بين الرجل والمرأة، التي بادرت بصفعه على وجهه، وطلبت منه أن يرافقهم إلى مركز شرطة الرفاعة، وحاول الهرب أكثر من مرة.

فيما ذكرت المتهمة أنها كان تبحث عن المجني عليه، وأخبرها المتهم الأول بأنه التقاه، فطلبت منه الإمساك به، لكنه خاف، فلحقت به برفقة المتهم الثاني، وصفعته وجرّته إلى مركز الشرطة.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة، إنه تعرف إلى المتهمين في يناير الماضي، حين أقاموا بشقته في دبي، وترتب عليهم مبالغ متأخره 3500 درهم لكل منهم، وحين طالبهم بسداد المبالغ في يونيو الماضي، هربوا من الشقة، ثم التقى المتهم الأول مصادفة، وطالبه بتسديد الالتزامات المترتبة عليه، فطلب منه الأخير لقاءه مع المتهمَين الآخرين، فالتقاهم في اليوم ذاته، وأخذوه إلى ممر بين البنايات، واعتدوا عليه بالضرب في أنحاء متفرقة من وجهه وصدره وظهره، وأصيب بسحجات متفرقة في جسده، فيما كان يصوّره أحدهم، ثم اقتادوه بعدها إلى مركز شرطة الرفاعة.

متهم صور

واقعة ضرب المجني

عليه وجرّه إلى مركز

شرطة الرفاعة.