طالب جامعي ينكر محاولة اغتصاب طفل

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة، قضية طالب جامعي متهم بالتحرش بطفل (12 عاماً) ومحاولة اغتصابه، بعد أن هدده وضربه، وأنكر الطالب الجريمة أمام المحكمة.

وتعود تفاصيل القضية عندما راقب المتهم طفلاً كان يلعب في منطقة أبوشغارة برفقة أصدقائه، وبعد انتهاء الطفل من اللعب وصعوده السلالم لحق به المتهم وأوقفه، ورفض الطفل الوقوف والتحدث معه، فاعتدى عليه، وتحرش به وحاول اغتصابه، وصرخ الطفل ما دفع المتهم إلى إغلاق فمه وتهديده وضربه، وظل الطفل يقاوم حتى فر هارباً من المتهم. وقدم والد الطفل بلاغاً بحق المتهم يفيد بما جرى لطفله من تحرش ومحاولة لاغتصابه، وألقت دوريات الشرطة القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة بعد انتهاء التحقيقات معه.

وأدانت النيابة العامة المتهم بالتهم المنسوبة إليه أمام الهيئة القضائية، وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها، وأجلت المحكمة القضية إلى 10 من أكتوبر المقبل.