محاكمة شاب بتهمة التعدي على شرطي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حجزت محكمة الجنايات في أبوظبي، قضية شاب خليجي (19 عاماً) متهم بالاعتداء على رجل شرطة إلى جلسة 17 من أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

‏وتعود تفاصيل القضية، إلى اتهام رجل شرطة للمتهم بمقاومته خلال القبض عليه ما تسبب في أضرار جسدية له، إضافة إلى عدم إبرازه ما يفيد بأوراقه الثبوتية.

‏وأوضح محامي الدفاع خلال مرافعته عدم وجود أركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي، نافياً مقاومة موكله، حيث أورد أنه كان بالطريق عائداً إلى منزله من النادي الرياضي، موضحاً أنه طلب العودة لمنزله القريب لإحضار أوراقه الثبوتية إلا أنه لم يتم قبول الطلب.