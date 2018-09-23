مدرب لياقة يتحرش بطالبة داخل صالة رياضية

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مدرب لياقة بدنية تحرش جنسياً بطالبة عربية تبلغ من العمر 17 عاماً داخل مركز لياقة في منطقة المحيصنة، إذ هتك عرضها بالإكراه.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها سجلت في تلك الصالة الرياضية، واتفقت مع مدربة هناك على تدريبها، وعند خروجها من الصالة وأثناء سيرها إلى مقر سكنها انتبهت لشخص يلوح لها، وأدركت أنه أحد المدربين في الصالة، وسألها عن سبب التحاقها بالمركز، فأخبرتها بأنها تريد تعديل جسدها، فطلب منها القدوم في اليوم التالي لمساعدتها على تحديد احتياجاتها وأخذ منها رقم هاتفها.

وأضاف أن المتهم اتصل بها مرتين في اليوم التالي وطلب منها الحضور ما بين الساعة الثانية والثالثة ظهرا، وحين توجهت إلى هناك لاحظت أن لا أحد في الصالة، فطلب منها دخول إحدى الغرف لأخذ قياسات جسدها وتحديد مواطن الضعف، وعند دخولها بدأ يتحسسها بطريقة مريبة فدفعته وأخبرته بأنها غير مرتاحة لما يقوم به، ثم فرت إلى قسم النساء وغادرت إلى منزلها وأخبرت أمها التي أبلغت الشركة.