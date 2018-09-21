فرق الدفاع المدني بعجمان تخمد حريقاً في مستودع للمواد البلاستيكية

المصدر: الإمارات اليوم _عجمان

تمكنت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان من إخماد حريق شب في مستودع للمواد البلاستيكية في المنطقة الصناعية الجديدة، الذي وقع فجر اليوم، من دون وقوع إصابات بشرية.

وقال نائب مدير الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان العميد راشد جاسم مجلاد أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث، من أجل السيطرة على الحريق وإطفائه، وهو ما تحقق فعلاً حيث تمت السيطرة على الحريق، وثم بدأت عمليات التبريد كي لا تشب النيران مرة أخرى، أو تنتقل إلى مكان آخر، لافتاً أن فرق الدفاع المدني تعاملت بكل كفاءة واقتدار من أجل السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن الأخرى.

وأشار إلى أن 3 مراكز شاركت في عمليات الإطفاء والتبريد، وهي مركز الصناعية والإدارة ومركز الجرف، ولافتاً إلى الفرق وصلت إلى موقع الحريق في زمن قياسي نظراً الجاهزية العالية للمراكز من حيث الاستعداد الدائم والتوزيع الجغرافي المناسب للمراكز، حيث تم العمل على توزيعها في ظل مراعاة المواقع والمناطق الأكثر احتمالاً لوقوع الحرائق.

وأضاف أن الفرق عند الوصول عملت على وضع خطة سريعة للتعامل مع الحريق وعدم انتقاله إلى أماكن أخرى، خصوصاً أن المستودع كان مليئ بالمواد البلاستيكية القابلة للاشتعال.

وناشد أصحاب المصانع والمستودعات في المنشأت الصناعية، بضرورة الالتزام بمعايير وشروط الوقاية والسلامة، وعدم التخزين المواد بطريقة عشوائية، ومتابعة صيانة أجهزة إنذار الحريق بشكل دوري.