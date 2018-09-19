"استئناف أبوظبي": تحريك السيارة "سنتيمتر" تحت تأثير الكحول جريمة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

شددت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، بان تحريك قائد المركبة سيارته لـ "سنتيمتر" ومن ثم ايقافها وهو في حالة سكر يعتبر مخالفة قانونية لقانون السير والمرور تستوجب إحالته إلى المحكمة ومعاقبة وفقاً للقانون.

وأشار قاضي المحكمة خلال نظره أمس، لقضية اتهام خليجي بقيادة مركبته تحت تأثير المشروبات الكحولية إلى أن القانون جرم شرب الخمر، موضحاً في الوقت نفسه بأن قيادة المركبة تحت تأثير الخمر يعتبر جريمة ثانية تضاف إلى الأولى، مما يستوجب تشديد العقوبة على المدانين بارتكاب تلك الجرائم.

وكان المتهم قد تم إلقاء القبض عليه بعد أن قام بتحريك سيارته داخل أحد مواقف السيارات وهو في حالة سكر، حيث دافع المتهم عن نفسه بانه قام بتحريك مركبته بضع سنتي مترات ولم يقوم بقيادتها لمسافة طويلة.