آسيوي يزوّر نماذج فحص معدات تالفة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، قضية موظف توريد معدات "آسيوي"، تتهمه النيابة العامة، بتزوير نماذج فحص معدات منسوبة إلى شركة نقل، يثبت فيها خلافاً للحقيقة أنها صالحة للاستخدام ولا تعاني من أي عيوب، مقدماً تلك المحررات المزورة إلى شركة مواصلات الإمارات.

كما اتهمته النيابة بأنه حال كونه موظفاً في الشركة، أخلّ بالواجبات الوظيفية التي تفرضها عليه طبيعة عمله، ليقوم بارتكاب الجريمة محل الاتهام، وبمواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه من قبل هيئة المحكمة، أنكر الاتهام مؤكداً أنه بريء، وأن مسؤولي جهة عمله قدموا له أوراقاً وأجبروه على التوقيع عليها.

وطالب من هيئة المحكمة الحكم بالبراءة أو استخدام أقصى درجات الرأفة والرحمة، لعدم وجود قصد جنائي في ارتكاب جريمة التزوير، ليقرر قاضي المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 30 الجاري.