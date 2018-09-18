إصابة 9 أشخاص بحريق غسالة ملابس

المصدر: عجمان ــ الإمارات اليوم

شب حريق في غسالة ملابس، وسرعان ما انتقلت النيران إلى محتويات الشقة، وأتت عليها، وتمكنت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان من إخماد الحريق، وأسفر الحادث عن إصابة تسعة أشخاص، يحملون جنسيات دول عربية، باختناقات بسيطة نتيجة الدخان الكثيف، وتم التعامل معها في موقع الحادث من قبل الإسعاف الوطني. وكانت منصة العمليات المشتركة بشرطة عجمان تلقت بلاغاً في تمام الساعة الـ11 صباح أمس، بوجود حريق في شقة بمنطقة النعيمية، وعلى الفور انتقلت فرق الإدارة وتحركت فرق الدفاع المدني والإسعاف الوطني من مركز الإدارة والدوريات المختصة إلى موقع الحريق، وتعاملت معه على وجه السرعة. وناشد نائب مدير إدارة المراكز، المقدم رائد عبيد الزعابي، الأهالي التأكد من اشتراطات السلامة والوقاية في المنازل والشقق السكنية، مثل التأكد من التمديدات والأجهزة الكهربائية، وصيانتها بشكل دوري، إلى جانب توفير مطافئ الحريق اليدوية، مؤكداً ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية في المنازل والشقق السكنية.