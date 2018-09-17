توهم ضحاياها بفرص عمل لاستغلالهن جنسياً

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة جنايات أبوظبي خلال جلستها اليوم، قضية اتهام 4 سيدات من جنسية آسيوية، تتهمهن النيابة العامة، بتهم تتعلق بممارسة الرذيلة والاتجار بالبشر، فيما تمسكت المتهمات بأنكار كافة التهم المنسوبة إليهن.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمات إلى القضاء بعد أن قامت المتهمة الرئيسية بإيهام عدد من الفتيات بتوافر فرص عمل في الدولة برواتب مغرية، وتمكنت بتلك الحيلة من استقدامهن، واجبارهن بالإكراه النفسي بقصد استغلالهن جنسياً لممارسة الرذيلة.

وتم كشف ملابسات الجريمة بعد أن تمكنت إحدى الفتيات من مغافلة المتهمة الرئيسية، وإبلاغ الشرطة، والإرشاد عن المسكن الذي تتخذه لممارسة الرذيلة، لتقوم الشرطة بمهام القاء القبض على المتهمات، والتحقيق معهن واحالتهن إلى محكمة الجنايات بأبوظبي.

وطالب المحامي ناصر الشامسي الحاضر مع المتهمات اجلاً للطلاع على ملف الدعوى واعداد الدفاع لتقرر هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الأول من أكتوبر المقبل.