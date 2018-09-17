حريق مغسلة ملابس يتسبب في احتراق شقة

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان



دعت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان ، إلى ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية في المنازل والشقق السكنية، و تمكنت فرق الإدارة من إخماد حريق الشقة الذي شب في مغسلة الملابس مما أدى إلى احتراقها وتلوث الشقة بالدخان، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمنطقة النعيمية في عجمان، كما أسفر الحريق عن 9 إصابات أشخاص من الجنسية العربية تعرضوا إلى حالات اختناق بسيطة، تم تعامل معها في موقع الحادث من قبل الإسعاف الوطني.

وتلقت منصة العمليات المشتركة بشرطة عجمان بلاغاً يفيد بنشوب حريق في إحدى البنايات السكنية في منطقة النعيمية، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني والإسعاف الوطني من مركز الإدارة والدوريات المختصة إلى موقع الحريق وتعاملت معه على وجه السرعة.

وناشد نائب مدير إدارة المراكز المقدم رائد عبيد الزعابي إلى ضرورة التأكد من اشتراطات السلامة والوقاية في المنازل والشقق السكنية، كالتأكد من التمديدات والاجهزة الكهربائية وصيانتها بشكل دوري، إلى جانب توفير مطافئ الحريق اليدوية.