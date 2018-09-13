«النيابة» تحيل عصابة «الفلفل الحار» إلى «الجنايات»

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي سائقاً آسيوياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاشتراك مع آخرين هاربين في سرقة 293 ألف درهم بالإكراه من سائق نيبالي، كان ينقل الأموال بالمركبة الخاصة بالشركة، إذ تواطأ المتهم مع شركائه وخططوا لجريمتهم، ولاحقوا المجني عليه على الطريق بين إمارتَي دبي وأبوظبي، وصدموا مركبته من الخلف حتى أجبروه على التوقف، وحين نزل لتفقد ما حدث، وأثناء حديثه مع المتهم، تسلل آخر واستولى على حقيبة الأموال، ثم رشوا فلفلاً حاراً على عينَي الضحية وفروا هاربين.

وأقر المتهم، في تحقيقات النيابة، بأنه التقى ببقية المتهمين في مسكنه بمنطقة مصفح في إمارة أبوظبي، وعرض عليه أحدهم تنفيذ عملية سرقة، وشارك في تشكيل عصابي يتكون من خمسة متهمين، وقاد هو السيارة، ثم طلب منه أحدهم صدم سيارة المجني عليه على سرعة تراوح من 60 و70 كيلومتراً في الساعة من الناحية اليمنى لسيارتهم، وحين نزل المجني عليه للحديث معهم بشأن الحادث، فتح ثلاثة من المتهمين باب السيارة الأخرى واستولوا على حقيبة النقود.

وعندما لاحظ المجني عليه عملية السرقة قام أحد أفراد العصابة برش وجهه بمسحوق الفلفل الحار لشل حركته، وانصرفوا عائدين إلى إمارة أبوظبي، ثم أوقفهم في الطريق أحد المتهمين وأخذ السيارة التي استخدمت في الجريمة وحقيبة الأموال، ثم اتصل به بعد يومين وأخبره بأن نصيبه من العملية 10 آلاف درهم حولها إلى بلاده.

من جهته، قال المجني عليه إنه أثناء وجوده بمقر عمله في إمارة أبوظبي، وتحديداً بمستودع للتسوق، تم تكليفه بنقل حقيبة تحتوي على مبلغ من المال إلى المقر الرئيس في منطقة جبل علي، لافتاً إلى أنه يقوم بذلك دورياً منذ ثلاث سنوات، وأثناء سيره على الطريق عند مخرج جبل علي - لهباب، فوجئ بمركبة تصدم سيارته من ناحية اليسار، فسيطر على المركبة بصعوبة، ونزل منها لتفقد ما حدث، وأثناء حديثه مع سائقين حضر أشخاص آخرون واستولوا على حقيبة النقود بعد الاعتداء عليه باللكمات ورش مادة الفلفل الحار في عينيه.