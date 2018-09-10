امرأة تعض شرطياً من ظهره في دبي

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة امرأة من جنسية دولة إفريقية عضت شرطياً وقاومته أثناء محاولة القبض عليها، الأمر الذي خلف إصابات استلزمت نقله إلى المستشفى وخضوعه للعلاج.

وقال الشرطي المجني عليه بأنه كان على رأس عمله بقسم الآداب في منطقة نايف وشاهد امرأتين من جنسية دولة إفريقية فاشتبه بهما، وقامتا بالهرب عند رؤيته فلاحقهما وأثناء القبض عليهما قاومتاه وعضته المتهمة في ظهره قبل أن يسيطر عليهما بالتعاون مع شرطية زميلته، ثم ذهب إلى مستشفى البراحة حيث خضع للعلاج من جرح طولي.

وأقرت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة باعتدائها على الشرطي، كما اعترفت بعضه أمام محكمة الجنايات وطلبت الرأفة.

