اتهام 3 أشخاص بسرقة سوبر ماركت

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات في الشارقة قضية ثلاثة عرب متهمين بسرقة سوبر ماركت، عبر إتلاف بابه والدخول إليه دون إذن صاحب الشأن. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو الماضي عندما أقدم المتهمون على دخول سوبر ماركت «حرم المدينة» في المساء عن طريق إتلاف بابه، وإتلاف بعض محتوياته.

وبمواجهة المتهمين أنكروها، وزعم المتهمان الثاني والثالث بأنهما اعترفا بالسرقة أمام الشرطة بالإكراه، فيما نفى المتهم الأول سرقة المحل، وتم وضعه في القضية ظلماً، بسبب وجود خلاف بينه وبين أحد أفراد التحريات، واتهمه بالسرقة مع المتهمين الثاني والثالث.

بدورها، أجلت المحكمة القضية إلى جلسة 17 من سبتمبر الجاري لاستدعاء شهود الإثبات، وأفراد الشرطة الذين ضبطوا المتهمين، للاستماع لأقوالهم ومواجهتها بالمتهمين. كما نظرت المحكمة قضية آسيوي، متهم بالاعتداء على أفراد الشرطة، بعد أن أقدم على مقاومتهم وضربهم، لاكتشافهم عدم حيازته على رخصة بيع وشراء الهواتف النقالة.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهمتين المنسوبتين إليه، فأنكر الاعتداء على الشرطة، واعترف بمزاولة مهنة بيع وشراء الهواتف دون ترخيص، وأجلت المحكمة القضية إلى 24 سبتمبر لاستدعاء شهود الإثبات، للاستماع إلى أقوالهم.