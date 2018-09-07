خليجية تلاحق «متحرّشاً» وتقبض عليه.. والنيابة تحيله إلى «الجنايات»

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي، خادماً آسيوياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة التحرش بامرأة خليجية أثناء ممارستها رياضة المشي مع صديقتها، إذ اقترب منها وأمسك مناطق حساسة من جسدها فجأة، وحاول الهروب، إلا أن المرأة طاردته إلى أن تمكنت من القبض عليه.

وقالت المجني عليها (27 عاماً)، في تحقيقات النيابة العامة، إنها كانت تمارس رياضة المشي في ممشى مخصص لذلك في إمارة دبي حين اقترب منها المتهم وأمسكها بقوة من مناطق حساسة في جسدها، ولاذ بالفرار، فصرخت عليه ثم حاولت اللحاق به ركضاً، لكنه قفز من سياج الممشى إلى الخارج، فخرجت بدورها وشاهدت أحد المارة بمركبته، فأخبرته أن شخصاً تحرّش بها وأعطته أوصافه، فطلب منها الركوب معه للبحث عنه، فركبت معه السيارة وشاهدت المتهم في المنطقة ذاتها، فقبضت عليه بمساعدة سائق المركبة.

من جهتها، قالت طالبة خليجية تبلغ من العمر 26 عاماً، إنها كانت تمارس رياضة المشي مع ابنة خالتها المجني عليها، وأبطأت الأخيرة خطواتها لشعورها بالتعب، ثم سمعتها تصرخ، ورأت المتهم يجري ويقفز فوق السياج، فحاولتا اللحاق به لكنهما فشلتا في ذلك، ثم شاهدتا شخصاً ماراً بسيارته، فساعدهما في اللحاق بالمتهم والقبض عليه.