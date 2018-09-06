مدير يشتري لامرأتين كوكايين بـ10 آلاف درهم مقابل «ليلة»

المصدر: محمد فودة-دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة مدير (من جنسية دولة أجنبية) متهم بتسهيل شراء مخدر الكوكايين لامرأتين مقابل قضاء ليلة معه في أحد الفنادق.

وكان شاهد من شرطة دبي أفاد في تحقيقات النيابة العامة، بأن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن وجود شخص في فندق بمنطقة نخلة جميرا يحوز مواد مخدرة بقصد الترويج، فانتقلت فرقة من الإدارة إلى غرفته، حيث كانت برفقته امرأة مقيمة في الفندق، وبالانتقال إلى غرفتها تبين وجود امرأة أخرى وبتفتيش المكان عثر على حقيبة نسائية بها علبة سجائر بداخلها كمية من الكوكايين ملفوفة في محارم ورقية.

وأضاف أن المتهمة الأولى اعترفت بأنها صاحبة الحقيبة، وأن المخدر يعود لها وزميلتها، وحصلتا عليه من المتهم دون مقابل مادي. وتابع أن المتهمة أوضحت أنها وزميلتها كانتا برفقة المتهم في ملهى ليلي، وطلبتا منه المخدر مقابل قضاء الليلة معه في الفندق، فأعطاها رقم مروج المخدرات، وتواصل معه واشترى منه كمية الكوكايين مقابل 10 آلاف درهم.

وقال الشاهد أن المتهم استضاف المرأتين وأعطاهما الكوكايين دون مقابل، فيما تم القبض على المروج وأحيل إلى المحاكمة.