محاكمة عاطل جر شرطياً بسيارته 70 متراً

المصدر: محمد فودة - دبي

تولت النيابة العامة في دبي، التحقيق مع عاطل (خليجي) اعتدى على رجل شرطة في دبي، أثناء تأدية عمله، بأن أغلق باب المركبة على يده وسحبه مسافة 70 متراً ودهس رجله، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

وقال المجني عليه أمام النيابة: «إنه شاهد سيارة تسير عكس السير فأوقفها، ودقق على بياناتها، فتبيّن أنها منتهية الترخيص منذ عام، فطلب منه رخصة قيادته، فزعم فقدانها، فطلب منه هويته، لكن بدا مرتبكاً وكان هناك إبر فارغة على المقعد المجاور، فطلب منه النزول من المركبة للتأكد من حالته، ولاحظ أنه لا يستطيع السير بشكل طبيعي، فتواصل الشرطي مع غرفة العمليات وأبلغهم ببيانات المتهم فأخبروه أن لديه سابقة، وعليه حكم واجب التنفيذ، وعليه التعامل معه بحذر».

وأضاف المجني عليه أنه «طلب من المتهم مرافقته إلى المركز، فأخبره بأن والدته تنتظره في المكتب، فأصرّ على ضرورة مرافقته، إلا أنه رفض وكان لايزال جالساً في المركبة، وفجأة تحرك بها بسرعة وأغلق الباب على يد الشرطي وسحبه لمسافة 70 متراً إلى أن تمكن من تحرير يده، ودهس قدمه اليمنى، لكن لم يتركه المجني عليه وسيطر عليه حتى حضر رجال الشرطة»، لافتاً إلى أن المتهم حاول الهروب، لكن أغلق عليه الطريق وطلب الدعم، وأصيب المجني عليه بإصابات مختلفة في جانبه الأيمن بالكامل، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.