عاطل يجر رجل شرطة بسيارته 70 متراً ويدهس قدمه

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي عاطلاً خليجياً اعتدى على رجل شرطة في دبي أثناء محاولته الهروب بأن أغلق باب المركبة على يد المجني عليه وسحبه مسافة 70 متر ودهس رجله.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه كان يمارس عمله في منطقة النهدة بالقرب من مجمع المدارس حين شاهد سيارة تسير عكس السير، فأوقف سائقها وكان يدخن في نهار رمضان، وحاول التدقيق على بيانات السيارة ليتبين أنها منتهية الترخيص منذ عام، فطلب منه رخصة قيادته، إلا انه حرر بلاغاً بفقدانها، فطلب منه هويته لكنه بدا مرتبكاً، وكان هناك إبر فارغة على المقعد المجاور فطلب منه النزول من المركبة للتأكد من حالته، ولاحظ أنه لا يستطيع السير بشكل طبيعي مستقيم فتواصل الشرطي مع غرفة العمليات وأبلغهم ببيانات المتهم، فأخبروه أن لديه سابقة وعليه حكم واجب التنفيذ، ويجب التعامل معه بحذر.

وأضاف المجني عليه أنه طلب من المتهم مرافقته للمركز لتحرير بلاغ فقدان رخصة قيادته، إلا أنه أخبره بأن والدته تنتظره في المكتب، فأصر على ضرورة مرافقته، فرفض ذلك، وكان المتهم جالساً في المركبة، وفجأة تحرك بها بسرعة، وأغلق الباب على يد الشرطي، وسحبه لمسافة 70 متر إلى ان تمكن من تحرير يده، ودهس قدمه اليمنى، لكن لم يتركه المجني عليه، وسيطر عليه حتى حضر رجال الشرطة، لافتاً إلى ان المتهم حاول الهروب لكن أغلق عليه الطريق وطلب الدعم، وأصيب المجني عليه بإصابات مختلفة في جانبه الأيمن بالكامل، ونقل إلى المستشىفى لتلقي العلاج.