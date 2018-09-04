اتهام مهندس بالاعتداء على شرطي ومحاولة الهروب من التوقيف

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت النيابة العامة في دبي التحقيق مع مهندس عربي قاوم عريفاً في شرطة دبي، واعتدى عليه بلف يده اليمنى ودفعه بقوة إلى الجدار أثناء منعه من محاولة الهرب من توقيف التحريات في مركز شرطة المرقبات، ما ألحق به إصابات مختلفة، كما أتلف عمداً أملاكاً عامة عبارة عن سقف متحرك لغرفة توقيف التحريات بمركز شرطة المرقبات.

وقال المجني عليه إنه كان يمارس عمله المعتاد في قسم التحريات بمركز شرطة المرقبات، فيما كان المتهم محتجزاً بالتوقيف الخاص بقسم التحريات، وهو عبارة عن غرفة محاطة بحواجز معدنية من جميع الجهات، وذلك على خلفية اتهامه بجرائم سرقة، لافتاً إلى أنه في هذه الأثناء سمع صوت ارتطام على الأرض وفوجئ بأن المتهم تسلق الحاجز المعدني مستغلاً وجود فراغ بين الحاجز والسقف، ثم اتجه إلى خارج الغرفة، وعند محاولة القبض عليه أمسك المتهم ذراعه اليمنى ولفها ثم دفعه بقوة ناحية الجدار، ما أدى إلى سقوطه على الأرض، وتمكن المتهم من الخروج إلى الغرفة محاولاً الهروب من المركز إلاً أنه فوجئ بأن الأبواب مغلقة ولا يوجد منفذ خارجي، فعاد إلى غرفة الحجز مجدداً.

وأضاف الشرطي أنه استعان بزملائه للسيطرة على المتهم فقاومهم بعنف وحاول منعهم من تقييد يده، لكن تمكنوا في النهاية من السيطرة عليه، لافتاً إلى أن محاولة هروبه أسفرت عن أضرار في سقف الغرفة.

وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات في دبي بتهمة الاعتداء على عريف في شرطة دبي، وإتلافه عمداً أملاكاً عامة.

- المتهم تسلق الحاجز المعدني للتوقيف محاولاً الهروب من مركز الشرطة.