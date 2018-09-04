براءة مدير من هتك عرض موظفة

المصدر: محمد فودة - دبي

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً أصدرته محكمة الجنايات ببراءة مدير آسيوي من تهمة هتك عرض موظفة بالإكراه، في قضية أثيرت على خلفية نزاع بخصوص الراتب. وبحسب تحقيقات النيابة قالت الموظفة (33 عاماً) في بلاغها الذي حررته ضد المتهم (58 عاماً) بعد ثلاثة أشهر من الواقعة، إنه استدعاها إلى مكتبه ثم احتضنها وحاول تقبيلها وتحسس جميع أجزاء جسدها، ووجهت إليه النيابة هتك العرض بالإكره وخدش حياء أنثى.

وشرحت المجني عليها أنها كانت تعمل في مركز طبي في منطقة الكرامة واستدعاها المتهم إلى مكتبه، ثم بدأ يمتدح جمالها وأنوثتها ويتطرق إلى أوصاف حسية لجسدها، لافتة إلى أنها شعرت بعدم الراحة وحاولت الخروج من المكتب لكنه انطلق نحوها وحال بينها وبين الباب ثم احتضنها وأغلق عليهما الغرفة وباشر في التحرش بها، لكنها لم تفتح بلاغاً ضده فور حدوث الواقعة.

وأشارت إلى أنه في وقت لاحق شاهدها تلبس ثوباً فتحسسه بطريقة غير مقبولة، لافتة إلى أنها لم تتحمل كل هذه المضايقات غير الأخلاقية فتركت المركز وبعد ثلاثة أشهر قررت إقامة دعوى ضده.

من جهته، أنكر المتهم جميع الاتهامات التي وجهت إليه، مؤكداً أنها كيدية بسبب خلاف في العمل، مشيراً إلى أن الموظفة حاولت ابتزازه وطلبت منه مبلغاً من المال حتى تتنازل عن القضية، وقدم ما يفيد بأن هناك نزاعاً عمالياً بينهما.

وقضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة المتهم، ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم.