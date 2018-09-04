تأجيل قضية مشاهير التواصل الاجتماعي إلى 17 سبتمبر

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

قرّرت محكمة الجنح في أبوظبي، تأجيل نظر قضية خليجي من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، متهم بنشر فيديو على شبكة الإنترنت يتضمن عبارات السب والقذف، بحق امرأة خليجية من مشاهير التواصل الاجتماعي أيضاً، إلى جلسة 17 سبتمبر الجاري.

وكان المتهم نشر مقطع فيديو على حسابه الشخصي على «إنستغرام» بتاريخ 26 من يونيو الماضي، تلفظ فيه بعبارات مسيئة عدة للشاكية ووصفها بأوصاف غير لائقة، تؤدي إلى الحط منها وتعريض سمعتها للإساءة، وذلك في مجمل تعليقه على مقطع فيديو نشرته المجني عليها على حسابها الشخصي في موقعي التواصل الاجتماعي «إنستغرام» و«سناب شات» وتداوله رواد مواقع التواصل على نطاق واسع داخل الدولة وخارجها، تصور فيه نفسها أثناء قيادة سياراتها وعبورها حدود دولة مجاورة لمشاركة النساء هناك فرحتهن بقرار السماح لهن بقيادة المركبات.

وعلى أثره تقدمت المجني عليها ببلاغ إلى النيابة العامة عبر محاميتها عبير الدهماني، وبعد أن أحالت النيابة العامة أوراق القضية للمحاكمة، طالبت بتطبيق أشد العقوبة بحقه.