تأجيل قضية مشاهير التواصل الاجتماعي إلى 17 سبتمبر الجاري

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أجلت محكمة جنح أبوظبي، قضية خليجي من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، متهم بنشر فيديو على شبكة الإنترنت يتضمن عبارات السب والقذف، بحق سيدة خليجية من مشاهير التواصل الاجتماعي هي الأخرى، إلى جلسة 17 سبتمبر الجاري.

وكان المتهم قد قام بنشر مقطع فيديو على حسابه الشخصي على " الإنستغرام" بتاريخ 26 يونيو الماضي، تلفظ فيه بعدة عبارات مسيئة للشاكية ووصفها بأوصاف غير لائقة، تؤدي إلى الحط منها وتعريض سمعتها للإساءة، وذلك في مجمل تعليقه على مقطع فيديو نشرته المجني عليها على حسابها الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" و"سناب شات" وتداول على نطاق واسع داخل الدولة وخارجها، تصور فيه نفسها أثناء قيادتها لسياراتها وعبورها حدود دولة مجاورة لمشاركة السيدات هناك فرحتهن بعد بقرار السماح لهن بقيادة المركبات.

وعلى أثرها تقدمت المجني عليها ببلاغ إلى النيابة العامة عبر محاميتها عبير الدهماني، وبعد أن أحالت النيابة العامة أوراق القضية للمحاكمة، طالبت بتطبيق أشد العقوبة بحقه.