إصابة شخص في تصادم بين مركبتين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصيب شخص بإصابات بسيطة إثر حادث تصادم بين مركبتين على تقاطع إشارة شارع الشيخ زايد مع البلدية في أبوظبي، بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء. وأرجع نائب مدير إدارة مرور أبوظبي في مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية، المقدم صلاح عبدالله الحميري، سبب الحادث إلى تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية، تلقى بلاغاً عند الساعة 1:40 فجر يوم الجمعة الماضي، يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين، وعلى الفور تم إرسال دوريات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، الذي نتجت عنه إصابة شخص صنفت حالته بالبسيطة، وتم نقله إلى مستشفى خليفة وأجري له العلاج اللازم وغادر.