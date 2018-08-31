محاكمة 4 شباب بتهمة الشروع في قتل

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة، قضية شروع في قتل والاعتداء على سلامة الغير، والتسبب في عاهة مستديمة، متهماً فيها أربعة شباب من دول عربية.

وتعود تفاصيل القضية إلى 21 من أبريل الماضي، عندما حصل شجار بين أربعة شباب وشخصين آخرين بإحدى المناطق في الشارقة، إذ أقدم أحد الشباب على طعن خصمه في الظهر باستخدام سلاح أبيض (سكين)، ما تسبب له في عاهة دائمة وفق التقارير الطبية، فيما قام بقية الشباب بضرب المجني عليه الثاني، وأحدثوا فيه إصابات مختلفة في جسده.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم بأن شرعوا في قتل المجني عليه (و.ع) باستخدام أداة حادة (سكين)، والاعتداء على سلامة المجني عليه الثاني (ط.ع)، وإحداث إصابات به، وذلك وفق التقارير الطبية المرفقة، وحسب تحقيقات الشرطة والنيابة العامة.

وأنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم، وقالوا إنهم لم يطعنوا المجني عليه، كما أكد محامي المتهمين أنهم غير مذنبين، وأن ما حصل بينهم وبين المجني عليهما مجرد شجار، وطلب استدعاء المجني عليهما وصاحب المنزل الذي حدثت أمامه المشاجرة، للاستماع الى أقوالهم ومواجهتهم بالمتهمين.

وأجّلت المحكمة القضية إلى التاسع من سبتمبر المقبل، لاستدعاء المجني عليهما وصاحب المنزل، للاستماع الى أقوالهم.