الحبس 3 سنوات لمخمور اغتصب شاباً في سيارته

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بالحبس ثلاث سنوات والإبعاد بحق آسيوي مخمور أدين باغتصاب شاب يبلغ من العمر 19 عاماً داخل سيارته بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه كان يمشي في المدينة العالمية نحو الساعة العاشرة والنصف، حين استدرجه المتهم إلى سيارته بدعوى أنه يحتاج إلى مساعدته في أمر ما، ثم فتح الباب وحين اقترب دفعه إلى الداخل وصفعه وضربه وهدده بالأذى إذا لم يستجب له، وظل يضربه إلى أن خضع له في النهاية، لافتاً إلى أن المتهم اقتاده إلى منطقة مظلمة واعتدى عليه جنسياً.

وأضاف أن المتهم أعاده مجدداً إلى المنطقة ذاتها التي استدرجه منها وكتب له رقم هاتفه على ورقة، وطلب منه الاتصال به إذا احتاج أي شيء ثم طلب منه تنظيف سيارته وأعطاه 20 درهماً.

وأشار إلى أن المتهم عاد إلى المنطقة ذاتها في اليوم التالي وطلب منه ركوب السيارة إلا أن المجني عليه خاف من تعرضه للاغتصاب مجدداً ففر هارباً، ثم التقى ابن عمه وحكى له ما حدث، فأبلغ ابن عمه الشرطة التي تحركت على الفور لضبط المتهم، واستدرجته مستعينة برقم الهاتف الذي تركه مع الضحية.

وأكد تقرير طبي صادر عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي تعرض المجني عليه لمواقعة جنسية، كما عثرت على آثار تدل على ذلك في سيارة المتهم.

وقضت محكمة الجنايات في دبي بحبس المتهم ثلاث سنوات والإبعاد لكنه طعن ضد الحكم، مشيراً إلى أن المتهم ركب معه بإرادته، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، كما حكم عليه بشهر حبساً لتعاطيه مشروبات كحولية.