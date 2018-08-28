محاكمة موظف بتهمة الاستيلاء على «أرقام مميزة»

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أنكر موظف عربي (أ.أ) يعمل مساعد مهندس التهم الموجهة له بتعديل بيانات خطوط هاتفية مميزة، وإصدار شرائح للأرقام المميزة من دون إذن أو تصريح مسبق من المعنيين، لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية، واستغلال وظيفته في مؤسسة اتصالات ودخول النظام الإلكتروني للمؤسسة للاستيلاء على هذه الأرقام. وكانت محكمة جنايات الشارقة استمعت إلى المتهم في القضية، كما استمعت إلى مرافعة محامي الدفاع، وأجاب المتهم عن أمر الإحالة بأنه لم يرتكب أي خطأ أو جناية، وأن هناك تعارضاً في أقوال الشهود في القضية، لافتاً إلى أنه لم يتاجر بالأرقام، كما أكد أنه لم يتقاضَ أي مبالغ على سبيل الرشوة نظير هذه الأرقام.

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 12 من أبريل الماضي، تاريخ اتهام المتهم باستغلال وظيفته، كمساعد مهندس في شركة اتصالات وإصدار أرقام مميزة، والدخول للموقع الإلكتروني للشركة، والاستيلاء على الأرقام المميزة وبيعها للغير.

وطلب محامي الدفاع تكفيل المتهم، واستدعاء الشهود (س.أ) و(أ.ب) للاستماع لأقوالهما وشهادتهما أمام المحكمة، بدورها قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة التاسع من سبتمبر المقبل لاستدعاء الشهود ومواجهتهم بالمتهم.