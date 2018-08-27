شرطة دبي تسجل 1661 حادثاً خلال عطلة عيد الأضحى

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي 68 ألفاً و203 مكالمات منذ فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك حتى فجر أمس، كما وقع 1661 حادثاً مرورياً في الفترة ذاتها.

وقال مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالوكالة، المقدم محمد إبراهيم الريايسة، إن أكثر الأسباب المؤدية إلى وقوع الحوادث تتمثل في القيادة بسرعة زائدة، والانحراف المفاجئ، إضافة إلى عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، والإهمال بالانشغال عن القيادة بأمور أخرى، داعياً السائقين إلى الالتزام بخط السير، والابتعاد عن الممارسات الخاطئة عند القيادة، وتوخي الحيطة والحذر لدى الاقتراب من التقاطعات، والتأكد من خلو الشارع من المشاة، خصوصاً في مناطق عبور المشاة والأحياء السكنية. وناشد الريايسة الجمهور الاتصال بالرقم 999 في الحالات الطارئة فقط، والاتصال بالرقم 901 في حالات الاستفسار عن الخدمات التي تقدمها شرطة دبي، سواء كانت جنائية أو مرورية، مثل استخراج شهادات بحث الحالة الجنائية، ولمن يهمه الأمر، وخلافه، موضحاً أن المكالمات غير الطارئة التي يتلقاها الرقم 999 تتسبب في إهدار الوقت والجهد المخصصين للحالات الطارئة التي تكون في أمسّ الحاجة للمساعدة.

أكثر أسباب الحوادث القيادة بسرعة زائدة، والانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة بين المركبات.