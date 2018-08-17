سائح يسدد 123 ألف درهم قيمة مخالفات ارتكبها خلال 3 ساعات بـ «لامبورغيني»

المصدر: محمد فودة - دبي

سدد سائح بريطاني (25 عاماً) 123 ألف درهم للإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، جزءاً من الغرامات المستحقة عليه، بعد ارتكاب مخالفات مرورية قيمتها نحو 170 ألف درهم، خلال ثلاث ساعات ونصف الساعة، بسيارة «لامبورغيني» استأجرها من إحدى شركات التأجير، وذلك بعد أن خفضت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي 50% من قيمة بدل الحجز المستحق على المركبة نتيجة تلك المخالفات.

وأعرب السائح خلال وجوده بالإدارة العامة للمرور عن أسفه لتصرفه الطائش، لافتاً إلى أنه لم يستطع مقاومة إغراء سيارة رهيبة مثل «لامبورغيني».

وقال صاحب شركة التأجير، محمد إبراهيم، لـ«الإمارات اليوم» التي انفردت بالقصة، وتناقلتها وسائل الإعلام العالمية، إن الشركة عانت طوال الأيام الأخيرة، بسبب تجميد السيارة لدى السائح، وهي تختصمه الآن في المبلغ المستحق للإيجار، لافتاً إلى أن السيارة موجودة بحوزته منذ يوم 31 يوليو حتى الخميس 16 أغسطس، وقيمة الإيجار في اليوم الواحد 6500 درهم، بإجمالي يصل إلى نحو 97 ألف درهم.

وأضاف أن «مفاوضات جرت مع المكتب في البداية لحل المشكلة وإعادة جواز سفر المستأجر إليه، لكن اشترطنا عليه سداد المخالفات أولاً، لأنها حق عام، وحررت الشركة بلاغاً ضده، بسبب عدم سداد قيمة الإيجار عن الأيام التي احتفظ فيها بالسيارة، رغم تعهده بذلك».

وسدد الزائر البريطاني، أمس، 66 ألفاً و880 درهماً قيمة 36 مخالفة سرعة، إضافة إلى 50 ألفاً و500 درهم قيمة بدل الحجز عن المخالفات التي استوجبت ذلك، نتيجة قيادته بسرعة تجاوزت 200 كيلومتر في الساعة، وذلك بعد أن خصمت له الإدارة العامة للمرور 50% من بدل الحجز، الذي بلغت قيمته 100 ألف درهم.

وقصد السائح الأوروبي المكتب بتاريخ 30 يوليو لاستئجار سيارة فارهة، واتخذ المكتب الإجراءات القانونية المعتادة في ما يتعلق بتأمين قيمة الإيجار لثلاثة أيام، حسبما طلب المستأجر، وبعد ساعات قليلة من حصوله على سيارة «لامبورغيني هاريكان»، قيمتها مليون و300 ألف درهم، انطلق على شارع الشيخ زايد، من الساعة 2:30 صباح يوم 31 يوليو وحتى الساعة السادسة صباح، متجاوزاً السرعة المقررة للطريق بطريقة بالغة الخطورة، إذ وصلت سرعته في بعض المناطق إلى 230 و240 كيلومتراً في الساعة، فالتقطته جميع الرادارات تقريباً، وبلغت قيمة الغرامات المستحقة للمخالفات التي ارتكبها خلال تلك الفترة الوجيزة 70 ألف درهم، إضافة إلى 105 آلاف تقريباً قيمة بدل الحجز المترتب على هذه المخالفات، ليزيد الإجمالي على 170 ألف درهم.

وسجلت أجهزة الرادار للسائح الأوروبي 12 مخالفة سرعة تجاوز فيها 200 كيلومتر في الساعة، وراوحت بقية المخالفات بين 150 و200 كيلومتر في الساعة، جميعها على شارع الشيخ زايد، ما عدا واحدة على شارع قرن السبخة.

سائح بريطاني استأجر سيارة «لامبورغيني» بـ 6500 درهم في اليوم.