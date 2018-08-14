وفاة عاملين حرقاً بفرن داخل مصنع ألومنيوم

المصدر: محمد فودة - دبي

توفي عاملان حرقاً داخل فرن ضخم بإحدى الشركات المتخصصة في صناعة الألومنيوم بمنطقة جبل علي، إثر سقوط أحجار عليهم أثناء ممارستهما عملهما أمام الفرن ما أدى إلى وقوعهما داخله، ووفاتههما بحسب مصادر في شرطة دبي أشارت إلى أن الحادث وقع في الساعة السادسة من مساء أمس.

وقالت المصادر أن العاملين كانا بين مجموعة من زملائهم وسقطا داخل الفرن وتفحمت جثتيهما نتيجة قوة النيران، لافتة إلى أن خبراء الطب الشرعي والهندسة الجنائية ومسرح الجريمة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، بالإضافة إلى فريق من البحث الجنائي ومركز الشرطة المختصة في شرطة دبي انتقلوا إلى موقع الحادث لفحص ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.