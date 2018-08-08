عصابة تحتال على راغبي القدوم إلى الدولة بأذونات مزورة

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي متهمين الأول أسيوي والآخر خليجي بتهمة الاحتيال عن طريق نشر إعلانا عبر فيس بوك ادعى فيه المتهم الثاني إنه ضابط إماراتي ويمكنه توفير أذونات دخول إلى الدولة لجالية بعينها، واستدرجا فعلياً ثلاثة أشخاص من دولة عربية وباعا لهم فعلياً ثلاثة أذونات مزورة وحين سأل أحد الضحايا عن كيفية التأكد من صحتها قال له المتهم الآسيوي يمكنه سؤال الضابط المسؤول وأعطاه رقم المتهم الخليجي الذي أكد له صحة الأذونات وحصلا من المجني عليهم عن طريق الاحتيال على ١٧ ألف درهم.

وقال أحد المجني عليهم ان شخصاً من قريته ت،اصل معه وأخبره بأنه حصل على إذن دخول إلى الإمارات وأرسل له صورة إذن الدخول فاستغرب لمعرفته بأن تلك الأذونات لا تصدر بهذه السهولة فاستفسر عن كيفية حصوله عليه فأخبره أن قريباً له حصل على إذن بدوره عن طريق ضابط يعرفه في الدولة وبمقدوره استصدار أذونات لأي عدد، فسأله عن كيفية التأكد من صحة تلك الأذونات فقال له لا يوجد وسيلة سوى السفر فإذا سمح له بالدخول من المطار فإن الأذونات تكون صحيحة وإلا سف يعاد إلي بلاده

وأضاف المبلغ أنهم تواصلوا هاتفياً مع رقم صاحب الإعلان على فيس بوك فرد شخص باللغة المحلية الإماراتية مؤكداً أنه ضابط ولديه القدرة على استخراج الأذونات، فطلب منه الشاهد استخراج إذن لشقيقه لكنه اشترط عدم دفع المبلغ المطلوب إلا بعد دخول شقيقه إلى الدولة لكنه استدرجه المحتالان عبر وسيط حتى قام بتحويل المبالغ على دفعات باسم المتهم الأسيوي.

وأضاف الشاهد أن فوجئ باتصال هاتفي من الشخص الذي تواصل معه أول مرة وأبلغه بأنه موجود في مطار دبي ومنع من الدخول لأن الإذن الي حصل عليه مزور.

من جهته قال شاهد من شرطة دبي أن بلاغاً ورد إلي إدارة مكافحة الةرائم الاقتصادية من شخص يقيم في دولة عربية يفيد بتعرضه للاحتيال من شخصين بالدولة وأفاد بآنه قام بتحويل مبالغ مالية لهما علي ثلاث دفعات، فتم البحث والتحري عن مستلم الحوالات وتبين أنه مسجون في إمارة أخري على ذمة قضية احتيال فتم سؤال واعترف بأنه استلم تلك الحوالات لصالح المتهم الثاني الذي تبين تورطه في قضايا احتيال مسجلة بمركز شرطة المرقبات وبعد ضبطه اعترف بآنه ينفذ هذه الجرائم لصالح متهم عربي غادر بطريقة غير شرعية.