احتراق مقدمة باخرة في مصفح.. ولا خسائر بشرية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شبّ حريق في مقدمة باخرة بمنطقة مصفح (إيكاد 2 ب) في أبوظبي، وتمكنت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع في أبوظبي، من إخماد الحريق دون خسائر بشرية، ومنع انتشاره إلى جميع أجزاء الباخرة.

ودعا مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، العميد محمد معيوف الكتبي، إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، والتأكد من صيانة معدات إطفاء الحريق اليدوية والمتنقلة، لافتاً إلى أن التحقيقات لاتزال مستمرة لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، تلقى بلاغاً بنشوب حريق في باخرة بمنطقة مصفح، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني (مصفح 33)، و(مصفح 14)، وفرق التدخل السريع من مناطق الاختصاص، وسيارات الإسعاف، ودوريات الشرطة المختصة إلى موقع الحريق، وتعاملت معه على وجه السرعة، ونجحت في السيطرة عليه دون خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق حول ملابسات الحادث.