طيار يحطم مقعد طائرة ويضرب مضيفة ويثير الفوضى أثناء رحلة جوية

المصدر: محمد فودة-دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة طيار خليجي يبلغ من العمر 27 عاماً اعتدى على طائرة تابعة لشركة طيران معروفة بإثارة الفوضى في أرجائها اثناء الرحلة والتلفظ بعبارات خادشة وتهديد الرحلة، وقام بضرب مضيفة جوية ما أدى إلى إسقاطها أرضها وهددها بالقتل وملاحقتها إلى منزلها إذا لم تفك القيد الذي وضع في يده نتيجة الفوضى التي أثارها على متن الطائرة.

واعترف الطيار المتهم أمام محكمة الجنايات بالتهم التي أسندت إليه وشملت إتلاف مقعد وكسر غلاف النافذة الداخلية للطائرة، وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وقالت مديرة خدمات المطار في تحقيقات النيابة إنها تلقت بلاغاً من الطائرة القادمة من مدريد التابعة لإحدى شركات الطيران عن اعتداء المتهم على أفراد الطاقم وإتلاف منقولات مالية في الطائرة، فأبلغت الشرطة عند بوابة القدوم وكان المتهم تم تقييده واصطحابها مباشرة إلى مركز الشرطة.

وذكرت مضيفة طيران على متن الرحلة إن المتهم كان في حالة غير طبيعية قبل الدخول إلى الطائرة وسأل عن ما إذا كان مسموحاً له بالتدخين على متن الطائرة، فأجابته بالنفي، فأخبرها بأنه طيار ويعلم ذلك، فحذرت المضيفة طاقم الطائرة منه.

وبعد الإقلاع بدأ المتهم في إثارة الفوضى إذ قام بالنداء على المضيفة ذاتها، فحضر مضيف آخر فقال له بالانجليزية، "اخرس هذا ليس من شأنك" فطلبت المضيفة تركها تتعامل معه بهدف احتواء الموقف، وقالت له "هذه العبارات غير مسموح بها على متن الطائرة، ثم فوجئت به يركض تجاه المطبخ ويأخذ علبتي خمور ويشربها فحضرت له وأبلغته بأنه ممنوع تعاطي الكحوليات دون موافقة طاقم الطائرة، فبدأ في الصراخ قائلاً إن الكرسي لا يرجع إلى الوراء، فطلبت منه خفض صوته، "فسب المرأة التي تجلس خلفه، بدعوى أنها لا تمنحه مساحة كافية، فأخبرتها مجدداً أن هذه العبارات غير مسموح بها.

وأضافت الشاهدة أن المتهم توجه إلى الحمام، وكان بداخله امرأة فطرق على الباب بعنف وخرجت المرأة وكانت في حالة خوف شديد، فدخل إلى الحمام وعند خروجه سرق علبتي خمور، ثم عاد إلى مكانه وخلال دقائق وقف على المقعد وبدأ بسب أحد المسافرين، فجاءت إليه المضيفة وحذرته فخلع حذائه وحاول رميه عليها لكنها منعته فضربها على صدرها ورماها على الأرض، فقامت مباشرة بثني ذراعه، وتقييده بمساعدة أحد المسافرين وأجلسوه على الكرسي، فهدد بإلحاق أذى بالطائرة وكان يحاول إيذاء نفسه بفك القيد ويصرخ على المسافرين حتى لا ينظروا إليه ويسب أفراد الطاقم.

وقال للمضيفة لدي صديقه في شركة الطيران التي تعملين بها وسوف ألاحقك وأقتلك، وظل يصرخ على المسافرين ويروعهم وقبل وصولهم ضرب رأسه على تلفاز الطائرة مردداً بأنه سوف يبلغ الشرطة بأنهم اعتدوا عليه.