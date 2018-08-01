ضبط عصابتين يروج أفرادهما الهيروين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي، وإدارة مكافحة المخدرات في الفجيرة، من ضبط شبكتين لترويج المخدرات بالدولة، وبحوزتهما ما يزيد على 19 كغم من مخدر الهيروين، أعدت لترويجها.

وقال مدير الإدارة، المقدم ماجد العسم، إن معلومات مؤكدة من مصادر سرية وردت إلى الإدارة، تفيد بوجود أشخاص آسيويين بحيازتهم مواد مخدرة بقصد ترويجها بين الشباب، وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى الأشخاص المعنيين.

وأضاف أنه تم تشكيل فرق لمتابعة مجريات القضية، والإحاطة الكاملة بعناصرها، وأماكن تمركزهم، والكميات التي بحوزتهم، حيث تمكنت قوة المكافحة من ضبط ثلاثة من المروجين وبحوزتهم 50 كبسولة من المواد المخدرة بها ما يزيد على 670 غراماً من مخدر الهيروين. كما تم استكمال الإجراءات وتمكن الفريق من القبض على متهم رابع وهو آخر عناصر التشكيل العصابي الأول، وضبط بقية الكمية المعدة للترويج وعددها 49 كبسولة، وبها ما يزيد على 599 غراماً من مادة الهيروين، حيث بلغ إجمالي الكميات المضبوطة في القضية ما يزيد على 1270 غرام هيروين.

وبمتابعة المعلومات المتوافرة لدى إدارة مكافحة المخدرات عن التشكيل العصابي الثاني، تمكنت قوة المكافحة من ضبط شخصين من الجنسية الآسيوية، وبحوزتهما ما يزيد على 18 كيلوغراماً من مادة الهيروين، حيث تم ضبط المتهمين، وجميع المواد المخدرة التى تم تخزينها في أماكن متفرقة في إمارات مجاورة.