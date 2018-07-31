سائق أجرة يتحرش براكبة ويحاول سرقتها

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات سائق مركبة أجرة تحرش براكبة معه وارتكب فعلاً مخلاً داخل السيارة، ثم شرع في سرقتها بالإكراه محاولاً سحب حقيبة يدها وأخذ هاتفها حتى لا تتصل بالشرطة، وتعرض لها بألفاظ خادشة للحياء بعد ركوبها معه.

وقال شاهد من شرطة دبي إن المتهم أقر بأنه كان على رأس عمله حين ركبت معه المجني عليها وجلست في المقعد الخلفي، ثم بدأ ينظر إليها بطريقة مزعجة فطلبت من التركيز في الطريق، إلا أنه تمادى قائلاً لها إنها "جميلة ومثيرة وطلب رقم هاتفها إلا أنها رفضت.

وأعترف المتهم بارتكاب تصرف صادم داخل المركبة أثار رعب الراكبة التي صرخت وطلبت منه الوقوف واستنجدت بالسيارات التي كانت حولها فتوقف السائق، وحين نزلت مستغيثة بالآخرين تبعها وحاول سحب حقيبة يدها من ذراعها فسقطت على الأرض وتجمع الناس حولها فخاف وفر من المكان.

وذكرت المجني عليها في محضر استدلالات الشرطة أن المتهم كان ينظر إليها عبر المرآة بطريقة مريبة وأثار خوفها ثم طلب منها رقم هاتفها فرفضت فما كان منه إلا أن ارتكب تصرفاً فاضحاً صادماً للغاية لمدة دقائق، فصرخت واستنجدت بالمارة وحين نزلت جلست على الأرض ممسكة بحقيبتها التي حاول سحبها إلى أن فر من المكان.