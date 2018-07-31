ضبط 3 متهمين بسرقة هواتف بـ 100 ألف درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي، ثلاثة آسيويين متهمين بسرقة 100 هاتف متحرك من أحد المحال التجارية بمدينة العين.

وأوضح مدير مديرية شرطة منطقة العين، العقيد مبارك سيف السبوسي، أن مركز شرطة المربعة تلقى بلاغاً من صاحب المحل المسروق يفيد بقيام شخص مجهول بكسر مدخل الزجاج وسرقة محتوياته من الهواتف المتحركة وعددها 100 هاتف تقدر قيمتها بـ100 ألف درهم.

وذكر أنه تم تشكيل فرق البحث والتحري المختصة، لرفع الأدلة والآثار وتبين بمتابعة التحقيق أن المتورطين في السرقة ثلاثة أشخاص (من جنسية دولة آسيوية)، وتم التوصل إلى أماكن وجودهم وضبطهم، واعترفوا أثناء التحقيقات بارتكابهم الجريمة، وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية المختصة.