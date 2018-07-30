شرطة دبي تسجل 6830 مكالمة طارئة خلال تدني الرؤية

المصدر: محمد فودة - دبي

تلقت غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي 6830 مكالمة طارئة و 413 بلاغاً عن حوادث مرورية شملت 392 حادثاً بسيطة و13 متوسطة و8 حوادث بليغة، وذلك في الفترة من السادسة صباحاً وحتى السادسة من مساء أمس بالتزامن مع تدني الرؤية الأفقية وانتشار الغبار في الأفق.

وتلقت في الفترة ذاتها أول من أمس الأحد 9125 مكالمة طارئة وسجلت 631 حادثاً مرورياً، بواقع 599 حادثة بسيطة و20 متوسطة و12 حادثاً بليغاً، في ظل ظروف مناخية متقلبة كذلك شهدت عدم وضوح للرؤية أفقياً.

فيما سجلت شرطة دبي في الفترة نفسها يوم السبت الماضي 7650 مكالمة طارئة و622 بلاغاً مرورياً، بواقع 590 حادثاً بسيطاً و22 متوسطاً/ و10 حوادث بليغة، على الرغم من وضوح الرؤية ذاك اليوم.

وطالبت شرطة دبي السائقين باتباع النصائح والإرشادات التي تعلنها جميع الجهات في الدولة للحفاظ على سلامة الطرق، والحرص على نظافة الزجاج الأمامي والنوافذ ومصابيح الإضاءة والتأكد من عمل الإشارات الضوئية قبل قيادة المركبة بالإضافة إلى ترك مسافة كافية بين مركباتهم والمركبات التي تسير أمامهم، والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة.