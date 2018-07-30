سجن مدير تحرش بموظفة متدربة

المصدر: رأس الخيمة ــ مصباح أمين

قضت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، بحبس مدير في شركة خاصة (من جنسية دولة آسيوية)، ثلاثة أشهر والإبعاد عن الدولة لاتهامه بالتحرش بموظفة (من نفس جنسيته)، كما برأت المحكمة المتهم من تهمة هتك عرض المجني عليها وتحريضها على ممارسة الفجور.

واتهمت موظفة متدربة في شركة خاصة مديرها، بأنه تحرش بها، وطلب منها ممارسة الجنس مقابل 500 درهم، وهددها بالطرد من العمل في حال الرفض، مستغلاً فترة تدريبها في الشركة تمهيداً لتوظيفها.

وذكرت لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالإكراه، واحتضنها وطوقها بذراعيه، موضحة أن المتهم ارتكب مع المجني عليها في غير علانية فعلاً مخلاً بالحياء.

وأضافت أن المتهم أتى قولاً وفعلاً مع المجني عليها من شأنه أن يخل بالآداب العامة، وطالبها بممارسة الجنس معه، وتحسس يدها، مشيرة إلى أن المتهم ارتكب جناية وجنحة تعاقب عليها مواد في قانون العقوبات الاتحادي.

وكانت المحكمة استمعت إلى مرافعة دفاع المتهم، المحامي شفيق المغاوري، الذي دفع ببطلان التحريات في الواقعة، لأنها جاءت من أقوال المجني عليها، وخلو الأوراق من أي دليل. كما دفع بكيدية الاتهامات الموجهة إلى موكله، لأنه كتب في تقرير أداء المجني عليها أنها لا تصلح للعمل، بعد مرور خمسة أشهر على فترة تدريبها في الشركة.