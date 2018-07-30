ضبط بائع يتحرش بالأطفال داخل "سوبر ماركت"

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة بائع من جنسية دولة آسيوية متهم بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً داخل سوبر ماركت يعمل بها، وتبين من خلال تحريات الشرطة أنه اعتاد التحرش بالأطفال ويجري رصد ضحاياه.

وأفادت الفتاة المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأنها قصدت المتجر المقابل للبناية التي تقيم بها في منطقة المدينة العالمية، ووفوجئت بالمتهم البالغ من العمر 19 عاماً، يمسك بها بقوة ويقبل يدها ويخبرها أنه يحبها ثم تحرش بها بطرق مختلفة، حتى تمكنت من الهروب منه وأبلغت والدها.

وقال شاهد من شرطة دبي أنه انتقل إلى موقع البلاغ وعلم من والد الطفلة أنها تعرضت للتحرش وحين شاهد المتهم دورية الشرطة فر من المكان لكن تم ضبطه بعد 5 ساعات فقط.

وأضاف أنه بسؤال المتهم اعترف بجريمته وعزا قيامه بذلك إلى صغر سن الفتاة وعدم وجود شخص في المحل، لافتاً إلى اصطحاب المتهم إلى المتجر وتشغيل تسجيل الكاميرات أمامه فبدا خائفاً ومرتبكاً إذ لم يتخيل تصويره من قبل الكاميرات، مشيراً إلى ان التحريات اثبتت قيام المتهم بالفعل ذاته مع عدة أطفال في المنطقة وأن الشرطة تجمع الأدلة اللازمة حول جرائمه.

وسجلت النيابة العامة أن الطفلة تاثرت سلباً بما تعرضت له، إذ تستيقظ في منتصف الليل وتبكي بحرارة متخيلة ما فعله المتهم بها.