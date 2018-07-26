خادمة تسرق ساعة "رولكس" من مخدومتها للتصوير

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة خادمتين إفريقتين متهمتين بسرقة امرأة خليجية وأمها، بحسب أمر الإحالة من النيابة العامة التي أشارت إلى أن المتهمة أفادت بأنها أخذت ساعة روليكس قيمتها 48 ألف درهم للتصوير بها فقط وإعادتها.

وقالت المجني عليها الأولى كفيلة المتهمة الأولى أن الأخيرة استغلت وظيفتها كخادمة وتمكنت من دخول الغرف لسرقة منقولات شملت ساعة روليكس ومصوغات ذهبية اخرى، وبمواجهتها باختفاء المنقولات ذكرت أنها حصلت عليها بهدف ارتدائها للتصوير فقط، وأنها أعادتها.

وأضافت المجني عليها أنها لم تعثر على تلك الأغراض وشاهدت صور للمتهمة على هاتفها النقال وهي مرتدية تلك المسروقات، لافتة إلى أنا المتهمة الثانية خادمة على كفالة والدة المجني عليها الأولى سرقت بدورها ملابس و3 ساعات وبتفتيش غرفتها عثر فيها على المسروقات.

وقالت المتهمة الأولى في التحقيقات إنها أخذت الساعة الثمينة ومجوهرات كفيلتها بغرض التصوير بها ثم إرجاعها مرة أخرى، فيما أقرت المتهمة الثانية في محضر إفادتها وتحقيقات النيابة أنها تحتفظ بمقتنيات المجني عليها الثانية "الأم" لأن الأخيرة تخلصت منها ولم تعد تستخدمها.