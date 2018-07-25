شرطة دبي تستعيد "ماسة نادرة" قيمتها 73 مليون درهم سرقت بطريقة سينمائية

المصدر: محمد فودة - دبي

استعادت شرطة دبي ماسة زرقاء نادرة من نوع "برلنت" تقدر قيمتها بحوالي 20 مليون دولار "73 مليون درهمط سرقت بطريقة احترافية من خزنة داخل مقر شركة نقل أموال، كانت مؤمنة بثلاث بوابات محكمة زودت إحداها برموز سرية تتغير كل دقيقة.

وقال القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري إن القضية التي حظيت بمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، شهدت استخدام تقنيات مبتكرة حتى تم التوصل إلى منفذ الجريمة وهو محترف لديه خلفية أمنية، لافتاً إلى أن هذه القضية تعد الأكبر في تاريخ شرطة دبي من حيث قيمة المسروقات التي تم استعادتها.

وحسب تفاصيل القضية، فإن بلاغاً ورد إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، عن سرقة ماسة زرقاء نادرة تزن 9,33 قيراط من مقر إحدى شركات نقل الأموال، وتبين من خلال المعاينة أن مجهولاً تمكن من تجاوز 3 بوابات أمنية، محكمة الإغلاق وتخضع لنظام معقد، يعتمد على خفض عدد الموظفين الذين لهم صلاحية الدخول عقب كل بوابة، علماً بأن البوابة الأخيرة مزودة برموز سرية تتغير كل دقيقة.

التفاصيل في عدد الغد من الإمارات اليوم.