3 مخالفات مرورية لـ "رقصة كيكي"

المصدر: محمد فودة - دبي

حذرت شرطة دبي من عواقب خطرة ربما تنجم عن تقليد ممارسات انتشرت بشكل لافت في دول عدة تعرف بـ "رقصة كيكي" لافتة إلى أن مرتكبي هذه الممارسات يعرضون حياتهم وسلامهم الآخرين لتهديد بالغ، في ظل النزول من السيارة اثناء تحركها والرقص إلى جوارها.

وأضافت أن هناك حزمة من المخالفات يرتكبها ممارسو هذه الرقصات بحسب قانون السير في الدولة، منها قيادة المركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين وسلامتهم للخطر، وعرقلة حركة السير، واستخدام الهاتف النقال بواسطة اليد أثناء القيادة، مؤكدة أن مخالفة واحدة من تلك كفيلة بوقوع حوادث مرورية، لذا فإن اجتماعها سوياً يضاعف من حجم تهديد سلامة صاحبها أو مستخدمي الطريق الآمنين.

وأكدت شرطة دبي أنها تحرص دائماً على تعزيز الأنشطة والهوايات الإيجابية للشباب، بشرط اتساقها مع القانون، والقيام بها في أجواء آمنة، مشيرة إلى أن الطرق العامة في الإمارة لا تتحمل أي تجاوزات قانونية، خصوصاً في ظل سعي شرطة دبي بالتعاون مع شركائها على خفض معدلات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية في الإمارة.