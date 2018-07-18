محاكمة آسيويَّين بتهمة سرقة خزنة شركة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات في الشارقة قضية آسيويين متهمَين بسرقة وإتلاف مال الغير، إذ قاما بكسر باب شركة والدخول إليها، وسرقة مبالغ مالية من خزنتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 27 من أبريل الماضي، حيث كسر المتهمان باب شركة لتصليح كهرباء السيارات، وسرقا مبالغ نقدية من الخزنة الموجودة بداخلها.

وواجهت المحكمة، خلال الجلسة، المتهم الثاني بالتهم المنسوبة إليه، وتعذر إحضار المتهم الأول من محبسه، وأنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه.

وطلب محامي المتهم تصوير ملف القضية لتقديم الدفاع، وأجلت المحكمة القضية لتاريخ 31 من يوليو الجاري، لإحضار المتهم الأول من محبسه، والسماح لوكيل المتهم بتصوير ملف القضية مع استمرار حبس المتهمين.

من جهة أخرى، استمعت المحكمة في جلستها إلى الشاهد (م.ز) في قضية متهم فيها ستة أشخاص من جنسيات مختلفة، بتهمة دخول شركة مقاولات وسرقتها، وبيعها لصاحب سكراب، متهم بحيازة المنقولات المسروقة، بـ30 ألف درهم بطرق غير مشروعة.

وأكد الشاهد (حارس الشركة الذي تم تقيده وتهديده من قبل المتهمين) أن المتهمين كانوا ملثمين ولم يستطع التعرف عليهم، وأنهم ربطوه وهددوه حال قيامه بأي حركة.

وأجّلت المحكمة القضية لتاريخ 31 من يوليو الجاري للحكم، مع استمرار حبس المتهمين.