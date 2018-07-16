محاكمة متهم بالتعدي على أفراد مكافحة المخدرات في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة، في قضية متهم فيها شاب (من جنسية دولة إفريقية) بتهمة مقاومة موظفين عامين يعملون في إدارة مكافحة المخدرات، أثناء قيامهم بواجبهم الرسمي والتعدي عليهم، محدثاً بهم إصابات.

وتعود تفاصيل القضية، إلى تاريخ 18 يونيو الماضي، بأن قاوم المتهم المجني عليهم أثناء قيامهم بواجباتهم الرسمية وجولاتهم التفتيشية، وأقدم على ضربهم وأحدث بهم إصابات وفقاً لتقارير طبية واستمارات الفحص الطبي.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، لكنه أنكرها جميعها، وأكد أنه لم يكن يعرف بأن المجني عليهم يعملون في دائرة حكومية، ويقومون بعملهم الرسمي، وفق الدعوة المقامة بحقه.

وأجلت المحكمة القضية لتاريخ 31 يوليو الجاري لإعلان الشهود بموعد الجلسة والاستماع لأقوالهم.

من جهة أخرى، نظرت المحكمة في قضية متهم فيها ثلاثة أشخاص (من جنسية دول آسيوية) بتهمة السرقة.

وحسب أوراق القضية، اتفق المتهمون على سرقة بقالة في منطقة مويلح بالشارقة، وكسروا بابها وسرقوا مبلغاً مالياً من داخلها.

واستمعت المحكمة لشاهد من إدارة التحريات، وأكد أنه أمسك بالمتهم الأول، وحقق معه، واعترف بالسرقة مع اثنين آخرين، وأرشد عن مكان وجودهما فتم القبض عليهما.