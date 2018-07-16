2198 مخالفة نقل ركاب غير قانوني في أبوظبي خلال 7 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بلغ عدد مخالفات نقل ركاب بطريقة غير مشروعة في مركبات خاصة وغير مرخصة في أبوظبي 2198 مخالفة منذ بداية العام الجاري حتى الآن، حسب مدير إدارة أمن وسائل النقل بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، العميد إبراهيم سلطان الزعابي، الذي أكد التصدي لظاهرة نقل الركاب بطريقة غير مشروعة، وتعزيز الوعي المجتمعي في مكافحتها من خلال عدم استخدام مثل هذه المركبات التي تعمل بطريقة غير قانونية.

وأشار إلى أن السائق يعتبر مجهولاً، ما يجعل ملاحقته قانونياً أمراً صعباً في حال وقع أي حادث، محذراً سائقي المركبات الخاصة من ممارسة نشاط نقل الركاب دون تصريح من الجهات المختصة.

وأوضح أن عقوبة استخدام المركبة لغير الغرض المخصص من أجلها حسب قانون السير والمرور الاتحادي غرامة مالية تبلغ 3000 درهم وحجز المركبة لمدة 30 يوماً، و24 نقطة مرورية.

ولفت إلى وجود حملات مشتركة مع دائرة النقل بأبوظبي باعتبارها شريكاً استراتيجياً، في ما تنص اللائحة التنفيذية لنقل الركاب بسيارات الأجرة في إمارة أبوظبي، على مخالفة كل من ينقل الركاب بأجر، بمركبات غير مصرح لها من مركز النقل المتكامل بأبوظبي، ويعاقب في المرة الأولى بغرامة 20 ألف درهم وفي حالة تكرار المخالفة تصل الغرامة إلى 40 ألفاً وحجز المركبة لمدة شهر، وفي المرة الثالثة، أو أكثر تصل الغرامة إلى 80 ألف درهم وحجز المركبة لمدة ثلاثة أشهر.

يشار إلى أن شرطة أبوظبي، نفذت منذ بداية العام الجاري عدداً من حملات التوعية بمخاطر نقل الركاب بصورة غير قانونية.