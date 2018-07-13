«الرقابة الغذائية» يغلق مطعم «انجبار» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

قرر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إغلاقاً إدارياً لمطعم «انجبار شيتيناد الأصيل»، الواقع بشارع الخالدية في مدينة أبوظبي، نظراً إلى عدم اتباعه الاشتراطات الصحية، والخطورة المترتبة نتيجة لذلك على الصحة العامة للمستهلكين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز، ثامر القاسمي، إن هذا الإغلاق يأتي نتيجة تكرار المخالفات التي تم تحريرها من قبل مفتشي الجهاز في زيارات سابقة، والتي لم يلتزم مسؤول المنشأة الغذائية بتعديل أوضاعها وإزالة أسباب تلك المخالفات، وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة الغذائية، ما قد يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، مؤكداً أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وُجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة.

وأوضح أن أسباب الإغلاق تمثلت في عدد من المخالفات، وهي عدم الالتزام بالمحافظة على نظافة المنشأة (الأرضيات، السقف، أماكن المعدات)، وعدم التزام مسؤول المنشأة بصيانة الإضاءة، وفتحة الصرف الصحي ونظافتها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتوفير تواريخ الصلاحية على المواد الغذائية المحضرة في الثلاجات، وعدم تغطيتها، وكذلك لعدم الاهتمام بنظافة الثلاجات، وعدم التقيد بتنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الحشرات، ما ترتب عليه انتشارها بكثرة في منطقة تحضير الطعام، وعدم توافر شهادات تدريب العاملين.

ودعا الجمهور إلى التواصل مع الجهاز، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية، من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555.