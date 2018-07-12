إحالة زائر إلى الجنايات بتهمة سرقة مقتنيات بـ 3.1 ملايين درهم

المصدر: أمين الجمال - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي، زائراً آسيوياً (38 عاماً) إلى محكمة الجنايات، بتهمة سرقة مقتنيات قيمتها ثلاثة ملايين و125 ألف درهم، من فيلا بمنطقة نخلة جميرا.

وأفادت تحقيقات النيابة بأن المتهم سطا ليلاً على الفيلا بمساعدة ثلاثة أشخاص آخرين، مستغلاً سفر المقيمين فيها، إذ سرق 22 ساعة بقيمة مليون و400 ألف درهم، وعقد ألماس وأقراطاً وذهباً بقيمة 200 ألف درهم، وجهازي «لابتوب» وجهاز «آي باد» و12 زر قميص وخمس نظارات شمسية وسماعات وثلاثة أقلام من ماركة «كارتيار» بقيمة 25 ألف درهم، إضافة إلى مبلغ مليون و500 ألف درهم نقداً.

واعترف المتهم بالسرقة في تحقيقات النيابة، إذ كان مع الأشخاص الثلاثة الآخرين يبحثون في منطقة نخلة جميرا عن الفلل الخالية من قاطنيها للسطو عليها، موضحاً أن دوره كان توصيل الأشخاص الذين قاموا بالسرقة إلى الفيلا مكان الواقعة، وكان نصيبه من السرقة 40 ألف درهم حوّلها إلى موطنه عن طريق أحد المتهمين الثلاثة، فيما أوضحت المرفقات بملف الدعوى أنه تم ضبط 124 ألف درهم نقداً وإيصال إيداع مع المتهم بمبلغ 2725 درهماً.

وذكر المجني عليه أن أحد العاملين معه، أبلغه خلال سفره، بأن سكنه تعرض للسرقة، موضحاً أن المسروقات شملت مبالغ مالية نقدية، وساعات ومجوهرات وأجهزة إلكترونية.