زائر إلى "جنايات دبي" بتهمة سرقة مقتنيات بـ3.1 مليون درهم

المصدر: أمين الجمال - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي، زائراً آسيوياً (38 عاماً) إلى محكمة الجنايات، بتهمة سرقة مقتنيات قيمتها ثلاثة ملايين و125 ألف درهم، من فيلا بمنطقة نخلة جميرا.

وأفادت تحقيقات النيابة بأن المتهم سطا ليلاً على الفيلا بمساعدة ثلاثة أشخاص آخرين، مستغلاً سفر المقيمين بها، إذ سرق 22 ساعة بقيمة مليون و400 ألف درهم، وعقد ألماس وأقراط وذهب بقيمة 200 ألف درهم، وجهازين لابتوب وجهاز «أيباد» و12 زر قميص وخمس نظارات شمسية وسماعات وثلاثة أقلام من ماركة «كارتيار» بقيمة 25 ألف درهم، إضافة إلى مبلغ مليون و500 ألف درهم نقداً.

واعترف المتهم بالسرقة في تحقيقات النيابة، إذ كان مع الأشخاص الثلاثة الآخرين يبحثون في منطقة نخلة جميرا عن الفيلل الخالية من قاطنيها للسطو عليها، موضحاً أن دوره كان توصيل الأشخاص الذين قاموا بالسرقة إلى الفيلا مكان الواقعة، وكان نصيبه من السرقة 40 ألف درهم، حوّله إلى موطنه عن طريق أحد المتهمين الثلاثة، فيما أوضحت المرفقات بملف الدعوى أنه تم ضبط 124 ألف درهم نقدا وإيصال إيداع مع المتهم بمبلغ 2725 درهماً.

وذكر المجني عليه (قاطن الفيلا محل الواقعة) أن أحد الموظفين العاملين معه، أبلغه خلال سفر إلى موطنه، بأن سكنه تعرض للسرقة، موضحاً أن المسروقات شملت مبالغ مالية نقدية، وساعات ومجوهرات وأجهزة إلكترونية.