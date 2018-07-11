محاكمة شاب بتهمة هتك عرض فتاة تحت تأثير الخمر

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية شاب عربي متهم بشرب الخمر وهتك عرض فتاة وتهديدها، والاعتداء على أفراد الشرطة أثناء تأدية عملهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى شرب المتهم خمراً، وخدش حياء فتاة، وتهديدها، ما دعاها إلى إبلاغ الشرطة، وعند قدوم أفراد الشرطة اعتدى عليهم وقاومهم.

وأنكر المتهم أمام المحكمة جميع التهم المنسوبة إليه، واعترف بشرب الخمر.

وأجّلت المحكمة القضية إلى 22 يوليو الجاري، لإعلان المجني عليها، وإعلان شاهدي الإثبات (ع.ج) و(ا.م).

كما نظرت محكمة الجنايات في قضية متهم فيها متهمان بنغاليان بتهمة تزوير محررات رسمية لشركة مقاولات، واستخدامها لإصدار رخصة قيادة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم الأول بتزوير محرر رسمي وإعطائه للمتهم الثاني لاستخراج رخصة قيادة، إذ قام المتهم الأول بتزوير خطاب عدم ممانعة من شركة المقاولات والتجارة العامة التي يعمل بها، للمتهم الثاني، وبحسن نية المتهم الثاني قام بتقديمها لإدارة المرور لاستخراج رخصة قيادة.

ووجهت المحكمة تهمة الاشتراك في التزوير للمتهم الثاني بأن استخدم محرراً رسمياً، وأنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنه لم يكن يعرف أن الوثيقة الرسمية التي أعطاها له المتهم الأول مزورة، فيما اعترف المتهم الأول بالتزوير، وأجّلت المحكمة القضية إلى جلسة 22 يوليو الجاري، لإعلان الشاهدين وتقديم الدفاع.

كما نظرت المحكمة في قضية متهم فيها متهمان باكستانيان، بتهمة سرقة مبلغ مالي من محل تجاري بعد القيام بكسر الباب. وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما، وأجلت القضية إلى تاريخ 24 يوليو الجاري للحكم، مع استمرار حبس المتهمين.