سنة حبساً لمتهمين ببتر يد شاب بساطور

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

قضت محكمة جنايات الشارقة، بمعاقبة شابين بالحبس سنة وإلزامهما بدفع غرامة 90 ألف درهم، لاتهامهما بالتسبب في بتر يد شاب خلال مشاجرة بالقرب من حديقة الخزامية في الشارقة استخدمت فيها السواطير. كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهم الثاني بعد انقضاء مدة محكوميته، وإحالة القضية المدنية للجهة المختصة.

وكان مستشفى راشد في دبي، استقبل المجني عليه يعاني إصابة بليغة في يده، وتمكن الفريق الطبي من إعادة اليد إلى مكانها، بعد عملية دقيقة استمرت أكثر من ثلاث ساعات.

وقال المتهمان، خلال التحقيقات، إن المشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، وشارك فيها عدد كبير من الأشخاص.

وأوضح المتهم الأول، أنه كان يحمل ساطوراً، لكنه لم يعتدِ على المجني عليه، وأنه وأصدقاءه كانوا جالسين عندما حضرت المجموعة الأخرى، ومنهم المجني عليه، واعتدوا عليهم، فاضطروا للدفاع عن أنفسهم.

واستمعت الهيئة القضائية إلى أقوال أحد شهود الواقعة، الذي قال إنه حضر برفقة المجني عليه بالقرب من الحديقة ولا يعلم سبب المشاجرة، لكنه شاهد المتهم الأول يحمل ساطوراً وبرفقته نحو 17 شخصاً، ولم يكن يعلم أن المجني عليه تعرض للطعن إلا بعد أن استقل المركبة، وكان يحمل يده المقطوعة والدماء تنزف منه بغزارة، مشيراً إلى أنه توجه به إلى المستشفى لتلقي العلاج.