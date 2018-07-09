إصابة 9 أشخاص بسبب التجمهر حول حادث في العين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصيب تسعة أشخاص بإصابات بسيطة، بعد أن تجمهروا حول حادث تدهور مركبة واصطدامها بأخرى كانت متوقفة على طريق العين ــ دبي.

ودعت شرطة أبوظبي، إلى عدم تجمهر الأشخاص والوقوف العشوائي للمركبات في مواقع الحوادث، لتجنب عرقلة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ، حفاظاً على سلامة الجميع.

وكانت مركبة تدهورت على طريق العين ــ دبي عند منطقة سكنية، نتج عنه إصابة تسعة أشخاص بإصابات بسيطة.

وتبين أن سائق المركبة كان يسير بسرعة زائدة، واصطدم بأخرى كانت متوقفة، ما أدى إلى انحراف الأولى إلى المسار الثاني من الطريق وقيادتها بعكس السير على نحو تسبب في دهس تسعة أشخاص التفوا حول السيارة المتوقفة، محاولين إسعاف ركابها.

وحذر مدير إدارة المرور في العين، العقيد أحمد الزيودي، من مخاطر التجمهر حول الحوادث المرورية، نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وعرقلة وصول دوريات المرور والإسعاف والإنقاذ، معتبراً ذلك سلوكاً غير حضاري، ويعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.